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«Ребята мастеровитые, очень хорошо разыгрывали»: первый день финала серии чемпионата Беларуси по хоккею

06.04.2019 - 22:26

Новости Беларуси. 6 апреля жаркие ледовые баталии развернулись в Молодечно. Первый матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на призы Президентского спортивного клуба завершился победой команды главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она в суровом бою со счетом 3:1 обыграла дружину Минской области.

Команды очень сильные подобрались здесь.

Сегодняшнее мероприятие – это праздник, и победит команда Президента.

Дублем Белого команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии

Александр Баранов, защитник команды Президента:
Для нас, хоккеистов, лед – это жизнь. Так сказать с малых пеленок, сколько себя помню, постоянно нахожусь на льду, постоянно тренируемся. И когда игра – это апогей. Замечательно, что в нашем возрасте можно выйти на лед при зрителях и показать еще что-то, на что ты способен.

Андрей Ращинский, нападающий команды Минской области:
Первый период, в принципе, был равный. Соперник имел преимущество за счет большого количества удалений с нашей стороны. То есть, конечно, в большинстве ребята мастеровитые, очень хорошо разыгрывали.

Во втором противостоянии дня за бронзовые награды турнира клюшки скрестили команды Гомельской и Брестской областей. Гости были настроены решительно и буквально изрешетили ворота соперников, итоговый счет – 5:1. Команда Брестской области стала обладателем бронзовых наград соревнований.

Александр Запольский, нападающий команды Брестской области:
Игра равная. Хорошие команды, обоюдоострая игра, моменты как с одной, так и с другой стороны. Просто в некоторых моментах в реализации нам повезло больше. Только одна команда получает бронзовые медали, а вторая – едет домой.

Финальная серия продлится до двух побед. Второе противостояние намечено на 13 апреля. Игра пройдет в столичном «Олимпик Парке».

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