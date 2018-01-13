Ровно 100 лет назад Новый год стал Старым: как появился необычный праздник?

Новости Беларуси. В ряде стран, в том числе и в Беларуси, 13 января встречают Старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция отмечать его появилась после 1918 года, когда был введен григорианский календарь.

Разница между новым и старым стилем составила 13 дней.

Столетие тому в этот день люди накрывали праздничный стол и наряжали новогоднюю елку. Несмотря на то, что в наше время праздник неофициальный, а скорее дань истории, многие любят и чтят его. К тому же это хороший повод завершить череду новогодних и рождественских гуляний.