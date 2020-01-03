Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных
Новости Беларуси. Ставший уже традиционным Рождественский международный турнир среди любителей хоккея откроется 3 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А это значит, что главные ледовые площадки соберут как преданных болельщиков, так и любимые команды. В 2020 году за победу и главный трофей турнира будут бороться 12 сборных.
«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира
Накануне в Национальном аэропорту наша съемочная группа встречала основную часть участников из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула. С каждым годом география турнира лишь расширяется.
Патрик Висс, ассистент тренера сборной Швеции:
Мы здесь уже не впервые. Нам очень понравилась организация всего турнира. От прошлого раза остались хорошие воспоминания. Думаю, в этот раз будет то же самое.
Продлится Рождественский турнир по хоккею до 7 января – именно на православное Рождество назначен финальный поединок. Пока же зрители в ожидании церемонии открытия и первого матча Беларуси против сборной звезд столетия на льду «Чижовка-Арены».
Параллельно с матчами Рождественского турнира на малой площадке спорткомплекса пройдет и финал соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе «А».
Следует отметить, за годы проведения у турнира появилось много особенностей. Мероприятие отныне носит не только спортивный, но и благотворительный характер. В этом сезоне выручку от продажи билетов на вечерние матчи перечислят в Мозырский детский дом.
«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США
Многие участники уже прибыли в белорусскую столицу.
Кого уже встретили, знает Григорий Азарёнок.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы уже несколько часов встречаем участников Рождественского турнира. Уже успели прилететь и получить первые впечатления игроки из ОАЭ, они поделились ими с нами.
Это мой первый год на турнире. Я слышал, что это серьезный турнир – здесь играют команды мирового уровня, и это очень важный опыт для нас.
Сами первый раз, но многие мои друзья принимали участие в этом турнире. Я наслышан об этом состязании. Очень сильные соперники, очень престижные команды. Я надеюсь тоже открыть для себя Беларусь.
Прилетели в Минск и традиционные участники – сборная Швейцарии. Всего – 24 человека. Для них это уже 13-й турнир. Правда, пока они не поднимались выше четвертой позиции.
У нас уже один раз сборная Швейцарии занимала четвертое место, сейчас это будет сложно. Здесь есть команды из Беларуси, России, участвуют США, но мы будем стараться. Я думаю, получим удовольствие от игры.
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