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Руководители профсоюза РЭП в 2011 году не заплатили более Br22 тыс. налогов. Подробности громкого дела

14.05.2018 - 16:21

Новости Беларуси. Финансовый шлейф вопреки закону. Предъявлено окончательное обвинение лидерам Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председателю Геннадию Федыничу и главному бухгалтеру Игорю Комлику инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно расчету, проведенному Департаментом финансовых расследований комитета госконтроля, профсоюз РЭП в 2011 году не выплатил 22 тысячи деноминированных рублей налога.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Открыли в одном из банковских учреждений Литовской Республики счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги Игорь Комлик снимал со счета, а также с помощью членов профсоюза эти денежные средства доставлялись на территорию Республики Беларусь.

В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тысяч евро. Факты поступления денежных средств на расчетный счет Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности нигде не отражались в финансовой отчетности, в бухгалтерской документации организации. В материалах уголовного дела имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года, по которым в настоящее время проводится дополнительные проверочные материалы.

Кроме того, во время расследования всплыл и факт о нецелевом расходовании денег, поступавших от иностранных партнеров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.

Игорь Комлик и Геннадий Федынич не лишены свободы, однако мера пресечения может измениться при наличии определенных обстоятельств, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, попытка скрыться от следствия, неявка по вызову следователя.

Руководители профсоюза РЭП в 2011 году не заплатили более Br22 тыс. налогов. Подробности громкого дела

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