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Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»

15.04.2018 - 20:59

Новости Беларуси. Летучка ньюсрума ОНТ. Свежие цифры рейтингов – повод для радости, но с каждым годом новостникам все сложнее запускать новые проекты, если под них нужны дополнительные кадры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из 300 соискателей отбирается хорошо, если пять. И не факт, что они смогут работать.

Руслан Поддубский, директор дирекции информационного вещания ОНТ:
Выбор есть, количество людей есть. Но те, кто готов по своим характеристикам работать в информационной службе, – их, к сожалению, очень немного. Могу с уверенностью сказать, что если это не голод и не катастрофа совсем, то дефицит кадров налицо.

Об эффективности журналистского образования в Беларуси здесь.

Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо»

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