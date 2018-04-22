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С 21 на 22 апреля в Беларуси были перебои с электричеством в почти тысяче населённых пунктах

22.04.2018 - 09:51

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра, который достигал скорости 27 м/с, в Беларуси нарушалось энергоснабжение в почти тысяче населённых пунктах.  

Как сообщает МЧС Беларуси, с 21 апреля по шесть утра 22 апреля в республике пострадали 15 населенных пунктов в 3 районах Могилёвской области, в 3 районах Минской области и в 1 районе Витебской области.  

Известно о повреждении кровли трёх жилых домов, двух объектов соцкультбыта и 24 сельскохозяйственных зданий. Также зафиксированы 34 случая опасных падений деревьев. Упавшими деревьями повреждены три машины.  

По имеющимся сведениям, никто не пострадал. Проводились работы по уборке упавших деревьев, ведутся восстановительные работы.  

Согласно информации ГПО «Белэнерго», в течение суток в Беларуси были перебои с электричеством в 996 населённых пунктах. По состоянию на шесть утра 22 апреля без электричества остаются шесть населённых пунктов и девять трансформаторных подстанций.  

Ранее сообщалось, в Беларуси на 22 апреля объявлено штормовое предупреждение (подробнее здесь).  

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