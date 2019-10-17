С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты
Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября дня начинает запись выступлений кандидатов в депутаты.
Среди участников политической гонки в эфире телеканала СТВ – претенденты на депутатское кресло от Минской области. У каждого из них будет право обратиться к избирателям один раз. Телеэфир всем участникам предоставляется бесплатно.
При этом выступление не будет превышать 5 минут. Показ обращения в эфире начнётся с 21 октября во время вечернего прайм-тайма.
Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
С 18 октября 2019 года телекомпания СТВ начинает запись кандидатов в депутаты Палаты представителей от Минской области. В эфире 5-минутные записи, которые положены по закону каждому кандидату в депутаты, можно будет увидеть с 21 октября по 6 ноября. С 19.00 до 20.00 кандидаты будут говорить о том, какие программы и с какими идеями они идут в парламент.
На данный момент студия 100 телекомпании СТВ готова принимать кандидатов в депутаты, здесь же проходят тракты и уже завтра начнется их запись.
В дни выступлений кандидатов в депутаты эфир информационного канала СТВ переносится на восемь часов вечера.
Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК
Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит семинар-тренинг, на котором в формате открытого диалога молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК.
Выборы пройдут максимально интерактивно. Уже запущено приложение «Голосуй» с подробной картой участков для голосования в масштабах страны, а вскоре появятся и программы кандидатов.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Я даже не ожидала, что будут такие интересные, интерактивные площадки. Если это получит широкое распространение и не будет только в виде презентаций, то это значительно улучшит интерес молодых избирателей к выборам.
Алевтина Иванова, первый секретарь комитета БРСМ города Буда-Кошелево:
БРСМ активно участвует в выборах, на каждый участок выдвигает наблюдателей в комиссии, окружные комиссии, ведем агитационную кампанию. Также проводим акции «От двери к двери», «Всей семьей – на выборы!», поддерживаем впервые голосующих ребят.
Напомним, кандидатов в депутаты выдвинуто 703. Самая большая конкуренция на этом этапе в столице – более 8 претендентов на депутатский мандат.
Накануне приступила к наблюдению миссия БДИПЧ ОБСЕ. Уже 17 октября станут известны списки кандидатов в депутаты, успешно прошедших регистрацию. А через месяц – 17 ноября – состоятся сами выборы.