С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября дня начинает запись выступлений кандидатов в депутаты.

Среди участников политической гонки в эфире телеканала СТВ – претенденты на депутатское кресло от Минской области. У каждого из них будет право обратиться к избирателям один раз. Телеэфир всем участникам предоставляется бесплатно.

При этом выступление не будет превышать 5 минут. Показ обращения в эфире начнётся с 21 октября во время вечернего прайм-тайма.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

С 18 октября 2019 года телекомпания СТВ начинает запись кандидатов в депутаты Палаты представителей от Минской области. В эфире 5-минутные записи, которые положены по закону каждому кандидату в депутаты, можно будет увидеть с 21 октября по 6 ноября. С 19.00 до 20.00 кандидаты будут говорить о том, какие программы и с какими идеями они идут в парламент.

На данный момент студия 100 телекомпании СТВ готова принимать кандидатов в депутаты, здесь же проходят тракты и уже завтра начнется их запись.

В дни выступлений кандидатов в депутаты эфир информационного канала СТВ переносится на восемь часов вечера.