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С возложения цветов у стелы «Минск – город-герой» начались торжественные мероприятия 1 мая

01.05.2018 - 14:55

Новости Беларуси. Праздник с многовековыми традициями сегодня, 1 мая, объединил целые поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные торжества в столице начались с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой». В церемонии приняли участие представители различных коллективов, профсоюзов и министерств.

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