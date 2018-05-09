Салют на День Победы в Минске. Как это было – видеофакт

Новости Беларуси. Яркий финал празднования Дня Победы в столице. Праздничный салют увидели минчане и гости.
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Новости Беларуси. Яркий финал празднования Дня Победы в столице. Праздничный салют увидели минчане и гости.
Подробнее – в видеоматериале
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|Вести.ua. День Победы. Что празднует Украина?
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