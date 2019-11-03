Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.
– Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация – какое звено самое сильное в белорусской онкологии?
– Самое эффективное – это профилактика.
– Есть ли виды опухолей, которые белорусские онкологи не берутся лечить?
– На сегодняшний момент все методики, которые существуют в мире, представлены в Республике Беларусь.
– Удастся ли сократить очереди на онкологические операции?
– Главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса.
Итак, смотрите 3 ноября в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.
Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»
Даже самый сложный онкологический диагноз для современной медицины – задача решаемая. Вопрос лишь в том, сколько в ней переменных, и на каком этапе присоединятся специалисты. И здесь безукоризненно работает правило – чем раньше, тем лучше, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Рак – это такая коварная болезнь, которая, к сожалению, на ранних стадиях практически ничем не проявляется. Поэтому, если мы будем ждать, пока появятся какие-то симптомы заболевания, то, в основном, будем выявлять опухоли на 3-ей и 4-ой стадиях. Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести так называемое профилактическое обследование, хотя бы, один раз в год. Кроме того неплохо было бы, хотя бы, один раз в год делать ультразвуковое исследование внутренних органов.
Пройти обследование стоит даже тогда, когда здоровье кажется «железным».
Залог спокойствия для пациентов без симптомов – скрининг. Процедура выявляет злокачественные новообразования на ранних стадиях. В нашей стране пациентам доступен скрининг шести наиболее частых видов опухолей.