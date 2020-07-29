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Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК

29.07.2020 - 16:49

Новости Беларуси. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании.  

Все – граждане России. Самому младшему 24 года.

Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселилась в одну из гостиниц Минска, а 27 июля переехала в санаторий Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.

Всего задержаны 33 человека. 32 – задержали ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа. Еще одного – на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.  

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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

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Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали 32 боевика иностранной ЧВК Вагнера. Это произошло под Минском.  

Как сообщает БЕЛТА, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Правоохранители рассказали о получении информации о прибытии на территорию страны более 200 боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. 

Россияне имели при себе каждый по небольшой ручной клади, а на всех – три тяжелых и больших чемодана. Их загрузку в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

В ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска, должна была выселиться 25 июля, но задержалась до 27 июля и переехала в один из санаториев под Минском.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание тем, что вели себя нехарактерно для российских туристов и носили однообразную одежду в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, старались не привлекать к себе внимания. Приезжие небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. 

Сегодня ночью 32 человека были задержаны силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Одного человека задержали на юге страны.

Следственный комитет проводит проверку в отношении указанных лиц.  