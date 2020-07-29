Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК
Новости Беларуси. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании.
Все – граждане России. Самому младшему 24 года.
Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселилась в одну из гостиниц Минска, а 27 июля переехала в санаторий Минского района.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.
Всего задержаны 33 человека. 32 – задержали ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа. Еще одного – на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.
Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании
Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали 32 боевика иностранной ЧВК Вагнера. Это произошло под Минском.
Как сообщает БЕЛТА, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Правоохранители рассказали о получении информации о прибытии на территорию страны более 200 боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.
Россияне имели при себе каждый по небольшой ручной клади, а на всех – три тяжелых и больших чемодана. Их загрузку в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
В ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска, должна была выселиться 25 июля, но задержалась до 27 июля и переехала в один из санаториев под Минском.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание тем, что вели себя нехарактерно для российских туристов и носили однообразную одежду в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, старались не привлекать к себе внимания. Приезжие небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.
Сегодня ночью 32 человека были задержаны силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Одного человека задержали на юге страны.
Следственный комитет проводит проверку в отношении указанных лиц.