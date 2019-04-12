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Самые передовые технологии. Крупнейший международный IT-форум «ТИБО-2019» завершил работу

12.04.2019 - 22:34

Новости Беларуси. Четыре дня инноваций. Крупнейший международный IT-форум завершил свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «ТИБО-2019» собрал ведущих экспонентов со всего мира.

В белорусской столице они представили свои самые передовые разработки: технология 5G, искусственный интеллект, дополненная реальность.

Впервые можно было увидеть тонкошовную LCD-стену и белорусскоязычного робота. А также VR-очки, с помощью которых хирургии проводят сложнейшие операции.

Инна Хмельницкая, сооснователь компании по производству инструментов виртуальной реальности:
То, что сейчас вы видите на экране – это то, что видит доктор во время операции, используя данные очки. Это 3D- модель кости. Эта кость дальше перетягивается на тело пациента, вращается, располагается нужным образом. И дальше доктор планирует, как сделать надрез. Покажи, как мы перемещаем эту кость. Дальше нужно правильно позиционировать эту кость, и дальше уже делается разметка.

Андрей Макаревич, программист центра разработок «Горизонт»:
Это хорошая возможность для компаний и структур обменяться своими мнениями, достижениями, найти потенциальных клиентов, заказчиков. Получить фидбэк от рынка: что сейчас интересно как простому потребителю, так и компаниям, которые занимаются профессионально информационными технологиями.

Особое внимание в рамках минского форума уделили государственным цифровым решениям. Среди них – единый портал электронных услуг, онлайн-ярмарки вакансий. Рекордным числом участников в 2019 году отметилась и интернет-премия «ТИБО». На конкурс было подано почти полтысячи заявок.

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