«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»
Новости Беларуси. Пример для подражания. Президент положительно оценил работу «Атланта» в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 июля Александр Лукашенко посетил это предприятие.
В начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: сделали ставку на торговлю через интернет. В итоге уже в марте был побит рекорд по продажам холодильников.
Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Главой государства поставлена задача создавать новую, импортозамещающую продукцию. Пообщался Александр Лукашенко и с трудовым коллективом, а также с ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят на заводе трудовое лето.
О чем шла речь и какие еще задачи стоят перед промышленным гигантом – знает Юлия Бешанова.
История этого производства началась почти 60 лет назад. В 1961 году отделом главного конструктора МЗХ была разработана первая модель холодильника – в кухонном столе. Уже через год холодильник «Минск-1» сходит с конвейера. Предприятие быстро набирает обороты и шагает в ногу с желаниями потребителя.
Сегодня на «Атланте» производят самые современные модели. Через несколько лет, говорят, холодильник подключат к интернету и научат сообщать хозяину об отсутствии в нем привычных продуктов.
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Холодильник покупается глазами, поэтому основное – это, конечно, дизайнерские вещи. Дизайнерские изменения – это использование материалов с пластиковым предварительным покрытием, электроника, элементы комфортности, которые внутри холодильника.
Из технических вещей сегодня основное требование – это повышение энергоэффективности холодильников. Критически важным параметром является уровень шума компрессора. Идет постепенное снижение звукового воздействия.
Дмитрий Соколовский у руля производства всего полгода. Назначая его на должность, Президент поставил задачу: стабилизировать финансовое состояние предприятия и укрепиться на рынках сбыта. Сегодня время проконтролировать первые результаты работы.
С новым руководителем «Атлант» «расправил плечи»: выходят на положительную рентабельность, больше 70 % продукции уходит на экспорт. Препятствием амбициозным планам не стала даже пандемия: производство не останавливали, продажи увели в интернет.
Дмитрий Соколовский:
Мы в какой-то момент оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Мы установили в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тысяч холодильников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Дмитрий Соколовский:
К сожалению, да. В любой кризисной ситуации есть всегда возможность...
Александр Лукашенко:
Яркий тому пример – «Атлант», что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться.
Дмитрий Соколовский:
Можем уверенно говорить, что по итогам 2020 года задачу выхода на положительную рентабельность мы выполним. И закончим год с минимальными остатками.
Александр Лукашенко:
За это – молодцы! Ничего не скажешь. Сделали то, что должны были сделать все. Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили.
Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение
На Минском заводе холодильников сегодня работают порядка 4500 человек. В июне среднюю зарплату получили в размере 1117 рублей. Не каждое частное предприятие может похвастаться такими заработками. Не допускать несправедливости в отношении простых белорусов – это и есть задача власти. Поэтому Президент на месте принимает решение.
Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.
«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко с бойцом студотряда на «Атланте»
Александр Лукашенко осмотрел производство: интересовался нюансами, вникал в подробности. На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
Разговор Александр Лукашенко начал, пожалуй, с самого важного. Изучение дел на «Атланте» и анализ перспектив на ближайшие годы позволили сделать однозначные выводы: в апреле страна пошла верным путем. И если бы не те решения, сегодня мы бы не имели таких показателей.
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Вопросы главе государства задавали самые разные: от глобальных до частных. Например, есть ли у него дома техника «Атлант»?
Александр Лукашенко уверил, что есть, и она отлично работает. Главное, что удалось сделать отечественному производителю, – обеспечить качественный сервис для своих товаров.
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Перспективы «Атланта» определены в стратегии развития предприятия на ближайшие пять лет. Основная задача – повысить эффективность производства, увеличить объем и нарастить экспорт почти на четверть. Работы много, но при желании, как показала сегодняшняя встреча, любые задачи по плечу.
Андрейченко, посещая «Калинковичский мясокомбинат»: люди через свой рубль выражают доверие качеству
Новости Беларуси. Инновационные технологии, кадровый потенциал, качество продукции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ознакомился с работой, а также социальной поддержкой сотрудников «Калинковичского мясокомбината», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие с 90-летней историей ежегодно пополняет производство новым оборудованием. Это позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, сохранять ее высокое качество и завоевывать новые рынки.
В условиях непростой работы за последние месяцы предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло в прибыли. Наоборот, комбинат увеличил экспорт на 10 %. Особенно по вкусу пришлась белорусская продукция жителям Казахстана.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции. Здесь этому уделяется очень большое внимание, потому что люди через свой рубль выражают доверие этому качеству. То, что за 2019 год предприятие в два раза увеличило поставки на экспорт – с 11 миллионов рублей до 22, это о многом говорит.
Важный момент – кадровый потенциал. На предприятии трудится много молодежи. Большое внимание уделяют квалификации сотрудников. Оказывают материальную поддержку при повышении профессионального уровня.