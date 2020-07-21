Сделать генетический паспорт и узнать, в какой вид спорта отдать ребенка. Какие исследования проводят в Центре геномных биотехнологий
Новости Беларуси. Республиканский центр геномных биотехнологий открыли в Минске после двухлетней модернизации. Теперь он полностью соответствует международным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число. Напоминаем: лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням.
Дмитрий Боярович о новых перспективах.
Это я раскапываю реакционную смесь. Смесь, в которую потом добавляю образцы пациентов и ставлю в прибор.
Замедлить развитие рака – так кратко можно описать цель, которую преследует Анна. У научного сотрудника 600 клеток от больных пациентов. Каждому, основываясь на данных приборов, специалист центра выдает индивидуальные рекомендации, как остановить болезнь.
Анна Щаюк, научный сотрудник Республиканского центра геномных технологий:
Мы делали это и раньше, но на более простых приборах. А после открытия центра мы можем пользоваться секвенатором – это, во-первых, увеличивает скорость реакции. А во-вторых, мы можем одновременно посмотреть не только один интересующий нас участок, а много из разных генов.
В Центре геномных технологий модернизация шла два года. Теперь он полностью соответствует мировым требованиям к ПЦР (то есть генетическим) лабораториям. Здесь появились чистые и грязные зоны, специальная система вентиляции, шлюзы. И, конечно же, уникальное оборудование.
Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Оборудование действительно в нашем Центре геномных биотехнологий уникальное, дорогостоящее. Чтобы научится на этом оборудовании работать, мы отправляли специалистов на стажировку в Германию и Англию.
Теперь лаборатория может проводить более точные исследования на предрасположенность к болезням. Даже, если это нужно, у ребенка в утробе матери. Среди недугов и социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия, ожирение. А еще здесь стало возможным более точно исследовать особенности метаболизма, старения организма, делать расшифровку полного генома человека.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Одна из процедур, которую значительно улучшили после модернизации, – тест на определение количества рисков при ЭКО. Теперь его проводят с большей точностью. Специалисты могут сказать, насколько вероятны осложнения при такой процедуре с погрешностью в 10 %.
А ведь раньше ответ на такой вопрос сводился к односложному: решаться на ЭКО рискованно или нет. Более углубленно здесь могут делать теперь и генетические паспорта. Кстати, их уже имеют 17 тысяч белорусов. За такой услугой в центр обращались (и продолжают обращаться) из 22 стран. В том числе США, Франции и даже таких экзотических, как Маврикий.
Александр Кильчевский, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:
Эта лаборатория соответствует самым высоким мировым стандартам. И это позволит – я надеюсь – увеличить объемы работ более чем вдвое. Все это позволяет перейти на качественно новый уровень в развитии генетики, геномики и выйти на самые передовые рубежи в мировой науке.
А еще в центре можно проводить исследования на предрасположенность к занятиям спортом, вплоть до конкретного вида. Это так называемая персонифицированная медицина. К слову, очень популярная среди родителей, которые хотят узнать, чем лучше заниматься их ребенку.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Академия наук отвечает за биотехнологическую отрасль в стране. Это поручение было главы государства, и мы его выполняем. А так, вы знаете, мы создали «БелБиоград», работает «Академфарм», целый ряд институтов по синтезу химических и лекарственных препаратов. А Центр геномных технологий, я бы сказал, в центре этой проблематики.
Геномные исследования в мире активно развиваются. Уже разработаны методики редактирования генов. А в Китае, к слову, создан искусственный эмбрион человека. И Беларусь в этой отрасли науки – здесь надеются – еще скажет свое слово.
Зенон Ловкис: Наши белорусские стандарты изготовления продуктов – это с европейского Кодекса Алиментариуса
Генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис рассказал, сколько методик измерения качества пищи разработано в Беларуси за последние 15 лет и какие стандарты заложены в изготовление пищи в Беларуси.
Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор:
Наука Национальной академии наук Беларуси была сгруппирована по центрам. Эта группировка ее создания как ядра аграрной науки состоялась уже после становления Республики Беларусь, в наших условиях. Это помогло сосредоточиться на определенных направлениях. Первое – проектирование наших пищевых предприятий, с этим справились. Было направление создания новых продуктов питания, института питания, института пищевой промышленности. Создали мы этот институт и продолжаем дальше работать над технологиями, над рецептурами.
Одним из составляющих звеньев было и является качество наших продуктов. Поэтому в НАН в нашем центре по продовольствию был создан Республиканский контрольно-испытательный комплекс. В него входит пять лабораторий, работают порядка 45 человек высококлассных специалистов, оснащенных приборами, оборудованием мирового уровня. Основной вопрос – разработка методик определения определенных параметров – витаминов, микроэлементов, составляющих каждый продукт. Это с позиции качества. Ну и, конечно же, контроль показателей безопасности (определенные микотоксины, пестициды – элементы, которые не допускаются в пищевых продуктах).
Нами разработано за последние 15 лет порядка 150 методик измерения параметров, которые определяют качество пищевых продуктов.
Мы были созданы в 2001 году как институт пищевой промышленности наш, белорусский. Изначально были заложены стандарты, по которым изготавливаются продукты. Наши белорусские стандарты – это с европейского Кодекса Алиментариуса, свода правил по продуктам питания. Разрабатывая рецептуру, разрабатывая новую продукцию по любым группам направлений – или это детское питание, или кондитерская продукция – мы всегда закладываем только те ингредиенты, добавки или натуральное сырье, которые соответствуют требованиям Евросоюза и требованиям по показателям безопасности.
Мы долго боролись за то, чтобы убрать пальмовое масло из детских продуктов питания и из других продуктов. Проводили доклинические испытания, клинические испытания и доказали, что применение пальмового масла небезвредно, особенно для детей. Было запрещено пальмовое масло применять для детского питания.
Были внесены предложения (еще не утверждены, но в технический регламент уже прошли) – была разработана нами методика определения трансжиров, жирных кислот.