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Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

24.04.2018 - 09:25

Новости Беларуси. Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент делает это раз в год, как и предусмотрено Конституцией.

По традиции, в Овальный зал приглашены депутаты и сенаторы. Задать свои вопросы смогут члены правительства, министры, руководители регионов, крупных предприятий и СМИ.

В Овальном зале всё готово к самому масштабному политическому событию весны. Через несколько часов Президент Беларуси с ежегодным Посланием обратится к народу и Национальному собранию.

Зал вмещает около четырех сотен человек. Свои места в нем займут, прежде всего, парламентарии, депутаты и сенаторы. Целый сектор отдан для политической и экономической элиты. Слушать обращение Президента соберутся чиновники, члены правительства. Приглашения традиционно получил Кабинет министров, Нацбанк, руководители госорганов. В списке гостей также дипломаты. Все они ждут, какие акценты во внутренней и внешней политике расставит Александр Лукашенко с трибуны.

Подробнее о подготовке к важнейшему политическому событию Беларуси – в видеоматериале.

Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

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