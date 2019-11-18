Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»
Новости Беларуси. В Беларуси избрали депутатов Палаты представителей седьмого созыва. ЦИК обнародовал фамилии 110 кандидатов, которые получили наибольшую поддержку избирателей. Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %.
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Предварительные данные по явке были озвучены еще накануне. Информационный центр Центризбиркома продолжает работу во Дворце Республики.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Завершилась последняя пресс-конференция представителя Центризбиркома.
ЦИК обнародовал информацию и о персоналиях избранных депутатов. Среди них очень много знакомых имен. Так, например, это председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, дипломат Андрей Савиных, «Мисс Беларусь» Мария Василевич, журналист Тенгиз Дунбадзе. К слову, свою работу депутаты седьмого созыва начнут уже 6 декабря.
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В Малом зале Дворца Республики проходит пресс-конференция Миссии наблюдателей СНГ.
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Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Избирателям предоставлено право выбора. Хотелось бы отметить, что уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов значительно возрос. Например, большинство из кандидатов выдвинутых, как мы смогли зафиксировать, практически это все люди с высшим образованием, с достаточным жизненным, профессиональным опытом.
То, что мы услышали сегодня из уст председателя Центральной избирательной комиссии по итоговым спискам депутатов, избранных в Палату представителей, свидетельствует как раз о том, что избраны достойные люди, с опытом работы, пользующиеся авторитетом среди граждан Беларуси.
В этой связи мы как миссия СНГ, как соседи и друзья Беларуси, приехавшие сюда с добрыми чувствами, не только осуществить объективное наблюдение за ходом голосования, но и помочь нашим белорусским друзьям и коллегам достойно провести эту избирательную кампанию. Мы, конечно, рады тому, что в парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси.
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Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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К слову, от ФПБ на избирательных участках было рекордное количество наблюдателей – более 9 тысяч. До этого они прошли обучение, где их ознакомили с правами, обязанностями и полномочиями. Наблюдатели от профсоюзов работали с первого дня досрочного голосования. Информацию о ходе выборов оперативный штаб в Минске получал в режиме онлайн.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы узнавали моментально о каких-то инцидентах, случаях. Сейчас хочу сказать абсолютно официально (и у нас все эти вещи зафиксированы), потому что мы целый объем этой информации изучали, большая половина – абсолютная дезинформация, то, чего не было на самом деле. Есть вещи передернутые, есть вещи ангажированные.
Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»
При этом члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Его проявляли отдельные наблюдатели от политических партий и доверенные лица кандидатов. На них написаны жалобы.
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