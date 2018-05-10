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Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходных

10.05.2018 - 13:43

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси ожидается температура воздуха до +25°C.  

Как сообщает Белгидромет, 11 мая в стране преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +7… +13°C, по северо-востоку республики прогнозируется +2… +6°C. Днём воздух прогреется до +18… +24°C.  

12 мая в Беларуси в основном без осадков, но днём на юго-восточных территориях Гомельской области могут пройти кратковременные дожди. В ночное время суток похолодает до +3… +8°C, а днём потеплеет до +20… +25°C.  

13 мая ночью в юго-восточных районах республики, а днём на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +6… + 12°C. Днём воздух прогреется от +16°C по юго-востоку страны до +23°C по северо-западу страны.  

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