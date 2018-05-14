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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с украинскими футболистами, водитель задержан

14.05.2018 - 16:03

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребёнок и 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях

Участниками аварии стали ребята из украинского футбольного клуба. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Задержан водитель. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Тем временем двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии. Накануне за жизнь одного из них медики боролись до позднего вечера. У ребенка сложная множественная травма. Для оказания помощи в Брестскую областную больницу была направлена бригада медиков из Минска.

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело

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