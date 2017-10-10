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СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата в части в Борисовском районе

10.10.2017 - 18:51

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего в Борисовском районе.

По информации СК, 3 октября в подвальном помещении на территории воинской части было найдено тело военнослужащего, который проходил срочную службу с мая 2017 года.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.

Проводится ряд экспертиз и исследований.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия».

Продолжается расследование.

Татьяна Белоног:
Проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям.

Следствие устанавливает реальное положение дел с воинской дисциплиной в части.

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