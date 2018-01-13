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Сложная философия становится здесь наглядной: как отпраздновали Святки у Дома Милосердия в Минске

13.01.2018 - 23:37

Новости Беларуси. Спортивные состязания, песни и танцы у костра, дегустация солдатской каши. Большой новогодний праздник для детей прошел 13 января у столичного Дома Милосердия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
«Духовность семьи – благосостояние граждан». За высокопарными словами афиши праздника скрываются такие простые и понятные постулаты как любовь к ближнему, вера в чудо и надежда на светлый и чистый маяк впереди. Сложная философия становится здесь наглядной, отражаясь в счастливых взглядах детей и родителей.

Зажгли, так сказать, праздничное настроение и потушили минус на улице ритмичными движениями. Многодетная семья Кинза уже второй год подряд не пропускает увлекательное действо.

Средняя дочка заняла обзорный пункт у папы на плечах, младший созерцает веселье из коляски.

Участник праздника:
Конечно, холодновато зимой. Но стараемся прогуляться, получить новые впечатления.

На шум торжества заглянул и глава первомайского района столицы.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района Минска:
Лично я сегодня в первый раз со своей внучкой здесь, на празднике. Ей три года, поэтому, конечно же, слежу за ее реакцией. Сразу же заинтересовалась. Уже не надо и дедушка с бабушкой, пошла в хоровод.

Концентрация эмоций зашкаливает, глаза и ноги – разбегаются. Здесь можно разогреться в спортивной эстафете, прикупить сувенир хэндмэйд или пуститься в пляс с плюшевым отрядом любимых героев.

Участники праздника:
Хотелось бы еще вкусить остатки Нового года.

Здесь так красиво, хорошо, интересно. Тут поразвлекаться можно.

Традиции так проводить рождественские Святки у социального центра Дома Милосердия уже 14 лет.

Протоирей Николай, священник Всехсвятского прихода Минска:
Наш приход по благословению отца Федора устраивает такой праздник, на котором могут присутствовать и наши прихожане, и горожане, и те гости столицы, которые знают о нем, чтобы порадоваться вместе с нами.

Но главного сюрприза гости ждали поглядывая на горизонт. Зима пока не снежная и сани не едут, поэтому Деду Морозу пришлось на праздник спускаться прямо с небес. На вертолете.

А на земле конкуренцию залетному Деду составил 7-летний Матвей. Преемственность поколений.

Матвей:
Я когда вырасту, хочу стать Дедом Морозом.

Сложная философия становится здесь наглядной: как отпраздновали Святки у Дома Милосердия в Минске

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