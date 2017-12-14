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Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы: какие законопроекты рассмотрели депутаты 14 декабря

14.12.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Пакет бюджетных документов на 2018 год внесен в парламент. Уже на следующей неделе его рассмотрят в первом чтении. Это стало известно на заседании Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве основных параметров для расчета проекта бюджета-2018 принят консервативный сценарий внешних условий при темпе роста ВВП — 101,2 %.

14 декабря депутаты рассмотрели десяток других законопроектов, в том числе о либерализации административной ответственности для бизнеса. Документ предусматривает снижение штрафов для предпринимателей-нарушителей, вводит возможность частичной конфискации дохода, в 14 нормах конфискация заменяется штрафом.

Также депутаты ратифицировали Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей. Действует документ в отношении 38 стран.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:
Не надо будет физического присутствия в суде другого государства для признания нашего судебного решения. Необходимо будет подать четкий и понятный список документов по форме, которая также определена. Этот понятный и исчерпывающий перечень документов подается в Министерство юстиции, и дальше Министерство юстиции предъявляет уже для признания на территории другого государства. Вступление в силу для Республики Беларусь этой Конвенции делает процедуру взыскания алиментов на территории целого ряда государств, в том числе Европейского союза, не просто возможной, но и простой, доступной, оперативной и более дешевой.

Еще один документ, за который проголосовали депутаты, привлечет инвестиции в экономику и защитит права собственности инвесторов. Составление так называемого плана приватизации показало свою неэффективность. В итоге из Закона о приватизации предлагается исключить соответствующие положения. Еще одно новшество: срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет.

Леонид Брич, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике:
Мы знаем ситуацию, которая была начиная с 2011 года, когда правительством был утвержден трехлетний план приватизации, но жизнь показала, что эти планы не сработали. Лучше предприятие подготовить, то которое готово: инвестор, готово к продаже, именно весь пакет документов. Лучше это делать, когда это происходит по обоюдному желанию государства, инвестора, собственника.

Изменения также вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс. Отныне свидетель может взять себе адвоката, у которого будет право знакомиться с протоколами, задавать вопросы, оказывать всяческую юридическую помощь.

Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы: какие законопроекты рассмотрели депутаты 14 декабря

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