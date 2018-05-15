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Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

15.05.2018 - 11:25

Новости Израиля. В Палестине объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов на границе Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами ожесточенных столкновений стали 60 человек. Свыше 2,5 тысяч были ранены.

Многотысячные протесты вспыхнули после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Реакция мировой общественности на действия американского лидера неоднозначна, однако все согласны в одном аспекте: кровопролития быть не должно.

Президент Турции жёстко осудил израильтян, назвав события на границе массовым убийством. Анкара отозвала своих послов из США и Израиля для консультаций.

Также по её инициативе будет созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Кроме того, 15 мая в 17.00 по минскому времени состоится Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа.

Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

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