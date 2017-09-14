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Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум

14.09.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Минская область расширяет сотрудничество с Поморским воеводством. Делегацию из Гданьска принимали в Миноблисполкоме в рамках IX Белорусско-Поморского экономического форума, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Контакты с польским регионом в столичной области давние – договор о партнерстве стороны подписали семь лет назад. В 2017 году Беларусь посетили 16 компаний, их цель – познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом региона.

Олег Плавский, заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня мы активно торгуем минеральными удобрениями на польский рынок, из года в год поставки увеличиваются. Наши логистические центры – мы понимаем, что в том числе через наши страны проходит «Великий шелковый       путь», китайский проект, в котором мы видим точку роста для Минской области. Сегодня как раз собираемся пообсуждать все эти вопросы.

Большая заинтересованность деловых кругов с одной и с другой стороны.

На повестке дня форума посещение индустриального парка «Великий камень» и Несвижского района. Там гости познакомятся с сельскохозяйственным потенциалом Минщины, развитием фармацевтической и перерабатывающей отраслей. Отдельным пунктом – экскурсия в дворцово-парковый ансамбль «Несвиж», который является свидетелем нашей общей истории.

Криштоф Травицкий, заместитель маршалла Поморского воеводства:
Сотрудничество, которое начиналось на региональном уровне, теперь перешло на другой уровень – уровень бизнеса и совместных предприятий. В нашей делегации представители 16 предприятий.

И уже подписано соглашение о сотрудничестве между Слуцком и Тчевом.

Поморское воеводство – одно из лидеров по количеству действующих побратимских соглашений с административными единицами Беларуси. Сегодня Польша наш третий партнер по товарообращению и входит в десятку инвесторов в экономику страны.

Сотрудничество перешло на уровень бизнеса и совместных предприятий: IX Белорусско-Поморский экономический форум

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