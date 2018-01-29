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Совершенствование образовательных программ и правил приёма: система подготовки кадров в Академии управления будет скорректирована

29.01.2018 - 21:42

Новости Беларуси. Система подготовки кадров в Академии управления при Президенте будет скорректирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это коснется как самих образовательных программ, так и правил приема, сообщили 29 января в вузе. К примеру, уже с этого учебного года, к сдаче ЦТ добавились внутренние экзамены. А при поступлении придется подтвердить еще и свои лидерские качества – ведь Академия готовит, в том числе, и будущих управленцев. К слову, уже начиная с первого курса, студенты будут совмещать учёбу с практикой на производстве, это тоже одно из нововведений.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Нам, безусловно, нужны ребята, которые обладают не только знаниями, но и знаниями и способностями в управленческой деятельности. Мы уже на этом первом курсе, который закончил первое полугодие, мы апробируем на этих ребятах то, что мы будет делать с теми ребятами, которые поступят в 2018 году.

В рамках совершенствования системы, учреждение запустило новый сайт. На разработку ресурса понадобилось около восьми месяцев. Кроме современного дизайна, он обладает рядом преимуществ.

Евгений Селенков, арт-директор компании-разработчика:
Раньше можно было действительно запутаться в структуре, сейчас мы полностью переработали её , разработали основное меню, там за один клик можно перейти к разделам 3 уровня. Э то всё будет иметь значительное влияние на абитуриентов, которые на данный момент указывают высокие требования к веб-ресурсам.

Перестроить работу в Академии управления потребовал Президент. Поскольку студенты, которых готовят в академии – по сути являются кадровым резервом страны.  Ежегодно здесь получают образование более 9 тысяч человек.

Совершенствование образовательных программ и правил приёма: система подготовки кадров в Академии управления будет скорректирована

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