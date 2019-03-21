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Совместные проекты серьёзно поднимают имидж Беларуси. Александр Лукашенко встретился с владельцем «Штадлера»

21.03.2019 - 13:35

Новости Беларуси. Итоги совместной работы и новые проекты. 21 марта Александр Лукашенко провел рабочую встречу с владельцем компании «Штадлер» Петером Шпулером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущий европейский производитель подвижного состава в нашей стране реализует крупный инвестиционный проект. Предприятие под Минском глава государства назвал успешным и поблагодарил руководителя компании за то, что один из заводов концерна разместился именно в Беларуси. У компании «Штадлер» в Фаниполе производство – самое современное. За годы работы в развитие завода было вложено порядка 90 миллионов долларов.

Обсуждали во Дворце Независимости и новые поезда для минского метро, которые презентовали накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в Беларуси создали действительно солидное предприятие. Ваше предприятие давно уже известно всему миру, но то, что на этой карте появилась Беларусь с производством продвинутых автомобилей и железнодорожного электрического транспорта, конечно, серьезно поднимает имидж Беларуси.

Я помню нашу с вами встречу. Тогда, в электричке, где мы с вами очень быстро договорились о совместной работе. Сегодня я подумал о том, если бы у нас всё так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия, в Беларуси было бы совсем неплохо. И в очередной раз подумал: а что не хватает для того, чтобы так быстро создавать производства? Может быть, у вас есть ответ на этот вопрос – подскажите.

Сегодняшняя наша рабочая встреча, конечно же, и повод вспомнить, но и, главное, посмотреть в будущее. Естественно, я готов обсудить все вопросы, которые у вас с течением времени возникли с тех пор. Может быть есть какие-то предложения, есть ли есть проблемы для решения – вы говорите, и мы постараемся их решить.

Я наслышан, что вы создали некий чудо-поезд для нашего метро. Может, вы о нем что-то расскажете, а может во время постановки на рельсы этого поезда мы с вами прокатимся еще раз. Может, в этой электричке у нас появятся новые идеи, как когда-то.

Продукция в Фаниполе выпускается не только для стран ЕС. Высокие стандарты позволяют реализовывать проекты для Венгрии, Норвегии, Латинской Америки, Словении. В 2019 году с белорусского конвейера сойдет порядка 350 вагонов. В перспективе – расширение производства и увеличение мощностей.

Как выглядит новый поезд для минского метро. Репортаж с презентации Stadler

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