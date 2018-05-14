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Срочные банковские вклады белорусов превысили 3,5 миллиарда рублей

14.05.2018 - 20:05

Новости Беларуси. Срочные банковские вклады населения Беларуси в национальной валюте на начало мая превысили 3,5 миллиарда рублей,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это плюс 8,5% с начала 2018 года, в том числе плюс почти 2% за апрель. Основные вкладчики в белорусских банках среди физлиц – резиденты. На 1 апреля  ими размещено более 16 миллиардов рублей или 97% от общего объема размещенных вкладов. В среднем один вкладчик-резидент разместил в срочный банковский вклад в национальной валюте чуть больше 3 тысяч рублей, в иностранной валюте немногим больше 6 тысяч долларов.

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Срочные банковские вклады белорусов превысили 3,5 миллиарда рублей

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