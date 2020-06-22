Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 7,75%

Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это исторический минимум.

Соответствующее решение принято на фоне замедлившейся инфляции. Сегодня она ниже прогноза.

Подобная картина складывается и в странах – торговых партнерах Беларуси, где банки также активно снижают свои ключевые ставки. В этих условиях финансовый регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики. В Нацбанке считают, что это позволит сохранить ценовую и финансовую стабильность.