Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 7,75%
Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это исторический минимум.
Соответствующее решение принято на фоне замедлившейся инфляции. Сегодня она ниже прогноза.
Подобная картина складывается и в странах – торговых партнерах Беларуси, где банки также активно снижают свои ключевые ставки. В этих условиях финансовый регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики. В Нацбанке считают, что это позволит сохранить ценовую и финансовую стабильность.
В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8 %
Новости Беларуси. Ставка рефинансирования – на новом историческом минимуме. С 20 мая она снижена на 0,75 % – до 8 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нацбанке считают, что такое снижение поможет сохранить ценовую и поддержит финансовую стабильность, а уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заёмных средств будет способствовать поддержанию инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер.
Регулятор считает, что текущее ускорение инфляции является временным и уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится. По итогам этого года она прогнозируется в диапазоне 5-6 %.
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