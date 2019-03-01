Студенты о «Большом разговоре»: «Меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен»

01.03.2019 - 17:19

Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией «Большого разговора» во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях. Интерес, без преувеличения, огромный. Понятно, что услышать мнение белорусского лидера в режиме онлайн, без купюр, старался каждый.

Элина Дроздовская, студентка Международного университета «МИТСО»:

В первую очередь меня заинтересовали указания Президента насчет слухов и сплетен, так называемых фэйкньюс, которые сейчас распространяются очень быстро. Это имеет существенное влияние на нашу жизнь.

Ярослав Алексеев, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы должны понимать мнение нашего Президента, чтобы в дальнейшем мы могли также участвовать в осуществлении государственной политики.

Александр Островский, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Очень много было сказано про Союзное государство, отношения Беларуси и России. Что Беларусь открыта для сотрудничества. В свою очередь, другие партнеры не предоставляют таких же возможностей и открытостей, которые предоставляет наша страна.

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