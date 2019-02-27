«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала

27.02.2019 - 19:51

Новости Беларуси. СТВ продолжает масштабное техническое перевооружение. После обновления студий и аппаратных у нашего телеканала появится еще одна передвижная телевизионная станция новейшего поколения.

Техника придется кстати телевизионщикам накануне II Европейских игр. Трансляция спортивных соревнований, концертов и шоу в высоком качестве – главная задача передвижной станции. Специально по заказу СТВ ее создавали в Литве, Сейчас наши специалисты знакомятся с новинкой.

Сергей Манько, СТВ:

Новая станция создана по последнему слову телевизионной моды. Все самое лучшее мировое оборудование – именно здесь. Качество картинки уже оценили режиссеры и технические специалисты СТВ, а вскоре в этом смогут убедиться и телезрители.

8 камер формата НD, в том числе беспроводная и две суперскоростные, современный режиссерский пульт. Отдельная локация для звукорежиссера.

Из новинок – рабочее место для режиссеров повторов – ассистентов, которые выбирают лучшие моменты спортивного матча или песенного конкурса. Литовские производители с мировым именем создали для СТВ лучшее, что есть сегодня на рынке.

Арас Кряучюнас, руководитель отдела проектов компании (Литва):

Эта телевизионная станция позволяет быстро ее развернуть на больших мероприятиях и позволяет при необходимости дополнить ее лучшим оборудованием. И это вообще лучшее, что нам удалось сделать на сегодня.

Компания сотрудничает с телевизионщиками десятков стран, но к белорусам интерес особый. Проект реализовали в сжатые сроки не в ущерб качеству.

Рамунас Дирмейкис, директор компании (Литва):

Этот проект был очень ответственный для нас. Это первая ПТС такого класса для Беларуси, и мы думаем, что СТВ может гордиться этим проектом относительно других телекомпаний.

Рядом с ПТС машина сопровождения. Это также новая покупка СТВ. Здесь легко помещаются камеры и все необходимое оборудование. Позаботились и о комфортной доставке инженеров и режиссерской бригады.

В передвижной станции нет ничего лишнего. Режиссерский пульт прост и удобен. Отличная шумоизоляция и приятный глазу цвет отделки, чтобы ничто не отвлекало от прямого эфира.

Внутри много света и пространства. ПТС-трансформер также новинка для белорусского телевидения.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Машина действительно получилась хорошей, технически вооруженной: беспроводные камеры, super slow-motion, хорошая графика. Достойный, отличный вариант европейского уровня и мирового, наверное, тоже.

Свой первый тест-драйв обе машины прошли в Шауляе, а уже в марте передвижная станция будет обеспечивать телетрансляции на нашем канале. II Европейские игры для ПТС станут первым серьезным экзаменом.

Сергей Манько:

Масштаб новинки впечатляет. Новая передвижная станция поможет команде СТВ не пропустить ни одного яркого момента на спортивных аренах и больших концертных площадках. А зрители получат действительно качественную картинку и еще больше эмоций от просмотра.