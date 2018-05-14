Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику

Новости Беларуси. Сильвио Берлускони планирует вернуться в большую политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии. В 2013 году он получил четыре года лишения свободы по делу о финансовых махинациях. Теперь все ограничения сняты, в том числе на право занимать государственные должности.

Произошло это очень кстати. В стране не исключены досрочные парламентские выборы. Если они будут назначены, движение «Вперед, Италия» во главе с Берлускони имеет хорошие шансы на победу. А сам экс-премьер, которому 81 год, вновь сможет претендовать на высокий пост.