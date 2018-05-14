﻿ Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику

14.05.2018 - 10:14

Новости Беларуси. Сильвио Берлускони планирует вернуться в большую политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии. В 2013 году он получил четыре года лишения свободы по делу о финансовых махинациях. Теперь все ограничения сняты, в том числе на право занимать государственные должности.

Произошло это очень кстати. В стране не исключены досрочные парламентские выборы. Если они будут назначены, движение «Вперед, Италия» во главе с Берлускони имеет хорошие шансы на победу. А сам экс-премьер, которому 81 год, вновь сможет претендовать на высокий пост.

Суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии: Берлускони планирует вернуться в большую политику

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

© flickr.com, kansasphoto
The Times. Тереза Мэй уступила, и теперь британские офшоры должны будут раскрывать имена своих клиентов
© AP Photo, Marco Garcia
Klassekampen. Норвежская разведка прослушивала системы коммуникаций российского ВМФ
В Ираке обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
В Ираке обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме
Посольство США откроется 14 мая в Иерусалиме
Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии
Пучдемон предложил Квима Торра на пост главы правительства Каталонии
Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан
Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан
Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня
Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня
Никол Пашинян избран премьер-министром Армении
Никол Пашинян избран премьер-министром Армении
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru