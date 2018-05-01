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«Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі». У солистов группы Naviband родился сын

01.05.2018 - 15:49

Новости Беларуси. 1 мая у солистов популярной белорусской группы Naviband родился сын. Об этом счастливые родители сообщили в социальных сетях.  

«Сёння, 1 мая, у нас нарадзіўся сын! Гэта самае неверагоднае пачуццё на Зямлі! Новае жыццё, імя якому Мацей! Дзякуй кожнаму за падтрымку і перажыванні. Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі», – написали Naviband на странице в Instagram.  

Фото: instagram.com/naviband  

С радостным событием Артёма Лукьяненко и Ксению Жук поздравили друзья и поклонники группы.  

«Ребята, дорогие, мы вас от всего сердца поздравляем! Какое счастье! В такой прекрасный день у таких чудесных людей родился прекраснейший сынок! Счастья вам! Счастья малышу! Мы вас очень любим!»,  

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка  

«1 мая! Прям в праздник! Ребята, вы — снайперы!»,  

«Якая цудоўная навіна ў такі сонечны дзень! Віншуем ад усяго сэрца!»,  

«Поздравляем с рождением малыша! Всем вам крепкого здоровья, терпения и любви!»,  

«Вiншую! Вы будзеце шыкоўнымi бацькамi!»,  

«Поздравляем! Пусть растёт здоровым и добрым! Процветания вам в вашем творчестве и счастливой семейной жизни теперь уже вместе с вашим маленьким человечком!».  

Фото: instagram.com/naviband  

5 сентября 2017 года солисты группы Naviband отметили кожаную свадьбу. 

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Фото: instagram.com/naviband

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