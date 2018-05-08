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Танцевальный флешмоб устроили столичные курсанты в рамках акции «Цветы Великой Победы»

08.05.2018 - 22:15

Новости Беларуси.Танец в честь Победы. Институт пограничной службы при инициативе БРСМ необычно отметил 9 Мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В рамках республиканской акции «Цветы Великой Победы» курсанты воссоздали настроение военной эпохи, станцевав праздничный вальс на плацу, а после устроив торжественный марш. 380 учащихся и преподавателей попытались передать чувства радости, испытанные участниками войны в день её завершения.

Алексей Науменко, начальник факультета подготовки офицерских кадров института пограничной службы:
Символизирует радость поколений, радость тех людей, которые одержали эту победу в войне. Дань поколению, которое отстояло нашу свободу.

Вероника Макоед, курсант второго курса института пограничной службы:
Это очень важно, так как забывается история, стирается память. Наша главная задача – сохранить эту память. Сохранить историю, чтобы наши дети после нас помнили эту победу и чтили ее. Считали своим долгом рассказывать о ней своим детям.

Данный флешмоб дал старт целому ряду акций. В ближайшее время планируется наведение порядка на местах захоронений, поздравление ветеранов, а уже 9 мая курсанты возложат цветы к памятным местам белорусского народа.

Танцевальный флешмоб устроили столичные курсанты в рамках акции «Цветы Великой Победы»

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