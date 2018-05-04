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Телеканал СТВ презентует свои новые проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»

04.05.2018 - 15:06

Новости Беларуси. Наша страна презентует туристические возможности, в том числе на площадке Международной выставки «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 мая телеканал СТВ представляет свои новые проекты – «Специальный репортаж» и «Малая родина». Секретами профессионального мастерства поделятся творческие команды программ «Минск и минчане» и «Утро. Студия хорошего настроения». Ну а на вопрос, как выглядеть хорошо в кадре и не только, ответят профессиональные гримеры СТВ.

Телеканал СТВ презентует свои новые проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси»

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