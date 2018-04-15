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Тестируем тот самый деревянный велосипед. Репортаж СТВ

15.04.2018 - 23:56

Новости Беларуси. Экологически чистый вид транспорта – деревянный белорусский велосипед. Начинаем тест-драйв базовой модели в программе «Неделя» на СТВ.

Деревянный велосипед из Беларуси. Рассказываем, как создают чудо отечественной инженерии

Максим Слиж, СТВ:
Кое-что получилось. Напоминает старый добрый дедовский пример: хочешь проверить свое транспортное средство – тормози резко и стартуй быстро.

Сперва гонка с авто, и не на скорость, а на практичность. Ведь в городе во время пробок велосипедист может многое. Конечно, в начальной скорости деревянный велосипед своим братьям из современных легких сплавов уступает. Однако у водителя я смог выиграть первые 50 метров. Да и ПДД здесь так же на моей стороне.

Теперь настало время теста на управляемость и резвость. Попытка покуражиться. Ну, кто не пытался в юности произвести впечатление на девочек?

Максим Слиж:
И еще один трюк из детства, который не раз пытались выполнить ребята во дворе – провести, подбросив заднее колесо. Так называемая «Ласточка».\

Говорить о практичности можно многое. Да и прохожие пройти рядом, не обернувшись, не могут. Плюс, при желании можно подрабатывать и частным извозом.

Максим Слиж:
А это – верх моего пилотажного мастерства. Фактически, на это средство передвижения можно взять с собой и еще одного пассажира.

Тестируем тот самый деревянный велосипед. Репортаж СТВ

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