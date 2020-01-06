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«Традиции православия объединяют людей». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым

06.01.2020 - 16:35

Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 января, сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.

У православных верующих сочельник. Как принято готовиться к Рождеству

Поздравление с наступающим праздником белорусам направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.

Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии. Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся. Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью.

Люди в материале: Александр Лукашенко
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У православных верующих сочельник. Как принято готовиться к Рождеству

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Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.

Службы проходят во всех храмах. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в полночь. В сочельник не принято есть до появления в небе первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. По традиции, белорусы накрывают стол из двенадцати блюд. Центральное – Сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня. У верующих он преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.