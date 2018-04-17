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Традиция из поколения в поколение. Как в Беларуси готовились к Радунице?

17.04.2018 - 13:54

Новости Беларуси. На могилы близких приходят тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание в этот день – к общественной безопасности. ГАИ на Радуницу изменяет организацию движения в районе кладбищ.

А у храмов дежурят наряды милиции. Перевозчики для комфорта людей вывели на маршруты дополнительный транспорт. Только железная дорога планирует перевезти более 800 тысяч пассажиров.

Традиционно, на улицах города большое скопление людей, а на дорогах и парковках у храмов интенсивное движение автомобилей. Поэтому правоохранители в этот день будут работать в усиленном режиме.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД:
Будут присутствовать сотрудники ГАИ, чтобы оказывать помощь в расстановке транспорта. И для этого водители должны внимательно смотреть на указания регулировщика.

Транспортное сообщение – еще один немаловажный вопрос в праздничные дни. Чтобы люди смогли без проблем добраться на кладбища, до 17 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений. Подвозить дополнительный транспорт будут с 7:00 до 20:00. А те, кто живут далеко от мест захоронений, смогут отправиться туда на поезде.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы ГО «Белорусская железная дорога»:
Дополнительно сформировано 45 поездов межрегиональных сообщений, будет задействован для перевозки 1051 пассажирский вагон и более 100 единиц моторвагонного подвижного состава.


Пасхальная неделя сама по себе подразумевает обновление. А к Радунице уборкой на кладбищах и восстановлением храмов занимаются по всей Беларуси. Так, в живописной деревне Могильно, что в Узденском районе, прошла необычная молодёжная акция. Облагородить территорию строящегося храма приехали более 60 добровольцев БРСМ. Места для добрых дел каждый год разные.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Мы хотим свои трудом помочь и сделать так, чтобы наша малая родина становилась благодаря таким объектам всё лучше и краше. 

Сложить доски, убрать строительный мусор, а ещё посадить деревья. На территории будущего храма в деревне Могильно появилась аллея из молодых яблонь, как символ новой жизнь на земле, где покоятся наши предки.

Традиция из поколения в поколение. Как в Беларуси готовились к Радунице?

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