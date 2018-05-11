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Тренер ГК «БНТУ-БелАЗ» о сезоне: «В течение всего года это очень большие нервы»

11.05.2018 - 17:50

Новости Беларуси. Заключительные матчи женского гандбольного чемпионата страны пройдут 12 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди прочих силами померятся две сильнейшие команды страны – БНТУ и Гомель. Правда, очередная дуэль принципиальных соперниц на этот раз уже не будет иметь турнирной подоплеки: минская команда к ней подходит в статусе чемпионок нынешнего сезона. Титул завоеван досрочно еще после гомельского свидания клубов.

Завершить турнир на победной ноте перед родными болельщиками студенткам, конечно, хочется, но на носу еще розыгрыш кубка страны. А потому тренерский штаб бережет силы своих лидеров. В субботнем матче с гомельчанками шанс проявить себя получат молодые резервистки.

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»:
В течение всего года это очень большие нервы. Конечно, так здорово, когда ты понимаешь, что вот, уже и закончилось, тебя немножко отпускает. Потому что очень большое нервное напряжение – не только у меня, у всех.

Конечно, тянуть до последнего матча не хотелось бы. Я рад, что так произошло, потому что все матчи были один в один. Не имеет значения, что выиграли где-то может с преимуществом последних два.

Успех в чемпионате страны позволил минчанкам немного выдохнуть. Главное, как признается рулевой, снова набраться сил в преддверии кубкового розыгрыша. Субботний матч станет репетицией дуэли за трофей.

Тренер ГК «БНТУ-БелАЗ» о сезоне: «В течение всего года это очень большие нервы»

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