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Тройное ДТП на проспекте Независимости в Минске. Водитель Mercedes перепутала педали

05.05.2018 - 15:58

Новости Беларуси. Утром 5 мая в Минске произошло тройное ДТП.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Mercedes ехал в направлении улицы П. Бровки со стороны улицы Сурганова. При перестроении автомобиль столкнулся с Honda.  

После случившегося водитель Mercedes перепутала педали, из-за чего машина задним ходом ещё раз врезалась в Honda, а потом – в Audi.  

В ДТП пострадавших нет.  

Около часа после произошедшего на данном участке проспекта Независимости было серьёзно затруднено движение.  

На неделе в Минске образовалась крупная пробка из-за ДТП с автобусом. 

Инцидент случился в районе площади Ванеева – подробности здесь.  

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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