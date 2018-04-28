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Творческий дебют. В Минске состоялся конкурс юных исполнителей современной музыки

28.04.2018 - 22:38

Новости Беларуси. Громкий творческий дебют для сотни талантливых ребят со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в концертном зале «Верхний город» в Минске клавиши строгих роялей оживили прикосновения тех, кто звуки слышит душой. Конкурс исполнителей современной музыки собрал более сотни участников. Произведения белорусских и зарубежных композиторов исполнили ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных гимназий.

«Новые звуки мира» смогли услышать десятки неравнодушных к настоящему искусству. Ну, а для некоторых юных пианистов, это был по-настоящему громкий дебют.

Подробнее – в видеоматериале

Творческий дебют. В Минске состоялся конкурс юных исполнителей современной музыки

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