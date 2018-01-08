﻿ СК проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребёнка в Несвиже‍ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

СК проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребёнка в Несвиже‍

08.01.2018 - 13:47

Новости Беларуси. Трагедия в Несвиже, обстоятельства которой устанавливают следственные органы. По непонятным пока причинам здесь умер полугодовалый ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что до этого у него поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь. Бригадой медиков малыш был доставлен в Несвижскую районную больницу.

По факту смерти ребенка следствие приступило к проверке, в настоящее время собираются материалы. На месте также работает специальная комиссия Министерства здравоохранения. Вопрос находится на контроле министра.

У малыша резко поднялась температура: 6-месячный ребенок умер в Несвиже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус
Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус
В Жодино пока отчим курил на балконе, 6-летний ребенок выпал из окна и погиб
В Жодино пока отчим курил на балконе, 6-летний ребенок выпал из окна и погиб
Изображение использовано в качестве иллюстрации
6-летний мальчик выпал из окна общежития в Жодино и погиб
Пятеро маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области
Пятеро маленьких детей погибли на пожаре в Новосибирской области
Гибель школьников на заброшенной стройке в Могилеве: кто ответит за смерть детей?
Гибель школьников на заброшенной стройке в Могилеве: кто ответит за смерть детей?
Изображение использовано в качестве иллюстрации
На Сахалине 3-месячный ребенок умер из-за «занятости» врачей
Мальчик, пострадавший при обрушении кровли в Могилеве, умер в больнице
СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по факту смерти ребенка в Могилеве
Все новости по теме Гибель детей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru