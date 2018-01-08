СК проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребёнка в Несвиже‍

Новости Беларуси. Трагедия в Несвиже, обстоятельства которой устанавливают следственные органы. По непонятным пока причинам здесь умер полугодовалый ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что до этого у него поднялась температура. Родители вызвали скорую помощь. Бригадой медиков малыш был доставлен в Несвижскую районную больницу.

По факту смерти ребенка следствие приступило к проверке, в настоящее время собираются материалы. На месте также работает специальная комиссия Министерства здравоохранения. Вопрос находится на контроле министра.