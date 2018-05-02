У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома

Новости Беларуси. Солисты белорусской группы Naviband, которые принимали участие в конкурсе «Евровидение-2017», впервые стали родителями.

У пары 1 мая родился сын.

Музыканты назвали это событие «самым неверагодным пачуццём на Зямлі».

Naviband: «Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі» (читать далее).

Фото: instagram.com/naviband

Артем Лукьяненко и Ксения Жук опубликовали в Instagram несколько трогательных снимков, которые были сделаны в день рождения сына.

На одном из снимков видно, что мальчик родился в 11.30 утра. Его вес – 3 килограмма 510 грамм, а рост – 55 сантиметров.

На второй фотографии счастливый отец держит на руках новорожденного.

Напомним, что о беременности солистки группы пара объявила в клипе, который выпустила зимой минувшего года.