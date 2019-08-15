Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах
Новости Беларуси. Технологии в образовании. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учиться по ним в некоторых классах начнут уже в 2019 году. Для того, чтобы «оживить» иллюстрации, необходимо скачать специальное приложение на свой смартфон и навести считывающее устройство камеры на qr-код или изображение. Так, можно увидеть химическую реакцию или оживить эксперимент.
Разработчики уверены, что таким образом школьники смогут лучше понимать предметы. К слову, учебник по физике – своеобразный опытный образец издательства «Народная асвета».
Выпущен первый белорусский букварь на Брайле
Помимо новых технологий, его особенность – формат и облегчённая обложка. Минобразования планирует тестировать его в течение 5 лет и по итогу сделать выводы об износостойкости.
Людмила Романовская, заместитель директора по методической работе Национального института образования:
Мы обращаем внимание на то, чтобы в полиграфическом и редакционно-издательском исполнении новых учебных пособий соблюдалась преемственность с ранее изданными учебниками. Чтобы тексты пособий были написаны максимально доступным языком и задания, которые там предложены, носили практик-ориентированный характер и были наполнены национальным содержанием.
Собираем ребёнка в школу: что предлагают магазины, а что выбирают покупатели
Выпущен первый белорусский букварь на Брайле
Новости Беларуси. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учебники с ожившими изображениями начнут применять в белорусских школах
Среди представленных к учебному году книжных новинок и первый белорусский букварь, написанный шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения. Для школ, где занимаются такие ребята, выпущен целый ряд изданий.
Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:
Это очень интересное издание, очень много рисунков, когда незрячие детки только начинают читать. Это самая важная и главная книга для детей с особенностями развития зрения.
Выпустили ряд учебников для детей, которые обучаются на 1-2 отделении с особенностями интеллектуального развития. Каждый наш гражданин Республики Беларусь должен выйти после школы и быть социально полезным.
В новом учебном году к занятиям приступят чуть больше миллиона школьников, в том числе 115 тысяч детей впервые сядут за парты.
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