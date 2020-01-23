«Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников
Новости Беларуси. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале без преувеличения высший научный свет страны. Это специалисты из разных областей – медики, журналисты, физики. Президент обращает внимание, что каждый из них внес значительный вклад в развитие государства. А сейчас перед ними стоит задача подготовить учеников, передать им знания и, безусловно, продолжать исследования. Присвоение столь высоких званий станет основой для новых свершений.
Также глава государства напомнил, что разработки не должны быть оторваны от реальной жизни и потребностей экономики. В целом, торжественная церемония – это повод для большого основательного разговора о состоянии белорусской науки и актуальности исследований, которые проводятся в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, – это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные.
Вы знаете, что в Беларуси наука пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. Но и требования очень серьезные. Я убежден: ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад (я зацепил эти времена), вряд ли это возможно.
Наши, отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из вас большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения.
Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового XXI века.
Во время разговора затронули много вопросов. В том числе, сокращение количества ученых степеней по сравнению с 2019 годом.
Традиционно больше всего ученых званий присваивают медикам.
На втором месте – представители технических наук, а замыкают этот исследовательский топ физико-математические специальности. Как отмечают ученые, написание диссертации и ее защита – это непростой путь, который занимает зачастую не один десяток лет и проходят его при поддержке большого коллектива.
Раиса Смолякова, доктор биологических наук, профессор:
Для меня очень большая честь получать аттестат профессора из рук главы государства, т. е. это заслуга как моя личная, так и коллег, с которыми я на протяжении многих лет работала в научной, педагогической деятельности.
Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, доцент:
Докторская диссертация, когда завершается таким событием, как сегодня, это особая награда для того человека, который прошел этот долгий путь. Для меня это необыкновенный праздник. Мне очень приятно, что работа признана одной из лучших.
Звание профессора в 2019 присвоено 38 ученым, доцента – 351 соискателю. В Беларуси защищаются также граждане других стран. Так, в 2019 году ученые степени получили представители Китая, Вьетнама, Ливии, России, Украины и других стран.
«Лимон, во многом, выжат». Чижик о запасе фундаментальных научных наработок времён БССР
О белорусской науке говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Адной з прычынаў развала Савецкага Саюза, у тым ліку, лічыцца тая схема, калі за нафтадоллары, замест таго каб укладываць грошы ў фундаментальную і прыкладную навуку, сталі закупаць чужыя лініі.
Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»
Сергей Чижик, доктор технических наук, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Вы правильно сказали, что вот скажите про фундаментальную и прикладную науку. Сегодня эта граница уже мало просматривается. В чём разница: фундаментальная наука – это те результаты, которые сделают компанию, государство конкурентноспособным на долгий период, на долгое время. Прикладная наука – это частое решение, которое может обеспечить конкурентность на краткий период.
Кто сегодня предлагает самые интересные результаты? Это компании IBM, Apple, Huawei, в конце концов, китайский, который вкладывает миллиарды. Они вкладывают деньги для чего? Не для того, чтобы поднять общий уровень знаний человечества. Они для собственной конкурентности вкладывают. И чем более фундаментальный результат, тем больше этот запас прочности они для себя получают.
Игорь Марзалюк:
Які працэнт фундаментальных напрацовак рэальна важных, якія былі створаны ў эпоху БССР, у савецкі час,на сённяшні дзень мы рэалізуем?
Сергей Чижик:
Я считаю, что запас, который был создан тогда, очень важный, и мы его используем до сих пор. И можно сказать, что лимон, во многом, выжат.
И если мы хотим, чтобы он был насыщен, мы всё-таки должны обращать внимание и на фундаментальные результаты, на фундаментальную науку. Не снижать этот процент, а он уже примерно до 15% из общей суммы, а понимать, что это то будущее – не завтрашний день, а послезавтрашний.