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Удалось добиться определённых успехов в реформе ЖКХ: мэр Минска о своём главном достижении

02.01.2017 - 17:23

Новости Беларуси. Андрей Шорец рассказал «Большому городу» об итогах своей работы на посту председателя Мингорисполкома.

Олег Степанюк, СТВ:
Вы два года возглавляете город. Скажите, что Вы считаете своим главным достижением на этом посту?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Наверное, это, всё-таки, реформа жилищно-коммунального хозяйства. Это – главное.

То, ради чего глава государства направлял меня сюда.

И я уверен в том, что нам удалось добиться определённых успехов в этом. Мы сократили затраты в отрасли, причём значительно.

Мы создали новую структуру, которая жизнеспособна, конкурентоспособна.

И я уверен, что граждане наши оценивают это. Несколько цифр: по техническому обслуживанию жители города Минска уже оплачивают 92% от себестоимости этой коммунальной услуги – мы сократили затраты, причём на высокий уровень. За счёт проведения тендеров только по капитальному ремонту мы снизили стоимость выполнения работ на 45%. Мы наладили работу над качеством предоставляемых услуг, службы заказчика и подрядчика, которые сейчас разделены. Оно показывает, что мы не подписали или не оплатили 10% работ по уборке мест общего пользования, подъездов, 11% – по дворовым территориям.

То есть, здесь достаточно серьёзный такой качественный контроль.

Мы создали единый расчётно-справочный центр, куда объединили 43 разрозненных центра, которые были по городу. Мы создали единую  диспетчерскую службу, которая из 360 человек превратилась в 140, и которая работает в круглосуточном режиме, и мы видим, как она работает. Создали сайт 115.бел. И я надеюсь, и уверен в том, что в 2017 году – есть определённые огрехи, недостатки – но мы наведём порядок.

Где в Минске встретить Деда Мороза в январе и что мэр города желает жителям в Новом году?

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