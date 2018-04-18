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Ухаживать за городом, как за своим домом. 700 тысяч минчан примут участие в субботнике 21 апреля

18.04.2018 - 15:50

Новости Беларуси. В национальном субботнике 21 апреля примут участие не менее 700 тысяч минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это рассчитывают городские власти.

Сегодня, 18 апреля, в столичной мэрии обсудили подготовку к масштабной акции по благоустройству. О желании выйти на субботник заявили трудовые коллективы, общественные организации, спортсмены и артисты. Каждому из них на объекте предоставят инвентарь.

Все силы будут сосредоточены на приведении в порядок стадиона «Динамо», урочища «Куропаты», Кургана Славы. За день в Минске планируют высадить 2000 деревьев и в три раза больше кустарников.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минск постоянно чистый. Естественно, что горожане уже привыкли к тому, что Минск не может быть другим.

Задача наша – чтобы мы, как и дома, ухаживали за своим городом. Видят это и наши дети, и наше подрастающее поколение. Конечно, они берут с взрослых пример. Самое главное, эти традиции, которые были заложены еще давным давно, на сегодняшний день трансформированы в современные условия.

Мы любим свой город, любим свою республику. Мы заботимся о ее чистоте и экологии.

В предстоящую субботу будут работать крупные промышленные гиганты. Например, выпуск тракторов и конфет не поставят на паузу. Часть заработанных средств направят на восстановление мемориальных комплексов и на подготовку детских оздоровительных лагерей к сезону.

Ухаживать за городом, как за своим домом. 700 тысяч минчан примут участие в субботнике 21 апреля

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