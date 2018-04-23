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«Умный город» и энергоэффективность. Что обсудят на итало-белорусском форуме по «зелёной» экономике в Минске

23.04.2018 - 10:43

Новости Беларуси. Италия готова инвестировать в белорусские проекты в сфере «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 апреля, в Минске откроется совместный бизнес-форум. Использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, энергоэффективность в строительстве и сельском хозяйстве – это лишь некоторые темы, которые стороны намерены обсудить на переговорах.

В частности, на встрече в Минске планируется рассмотреть концепцию «Умный город». Это мировая система, при которой работа всех служб отлажена оптимальным образом, обеспечивая максимальную безопасность жителям.

«Умный город» и энергоэффективность. Что обсудят на итало-белорусском форуме по «зелёной» экономике в Минске

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