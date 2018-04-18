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Сумма ущерба составила более 3 миллионов 300 тысяч рублей. В Минске проходит суд по делу Кныровича

18.04.2018 - 16:52

Новости Беларуси. В Минске проходит суд по делу Александра Кныровича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмена и четверых сотрудников компании, которая занималась поставками стройматериалов для предприятий ЖКХ, обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: дача взяток и неуплата налогов в особо крупном размере.

Сумма ущерба, как сообщил прокурор, составила более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Напомним, фигуранты дела были задержаны в начале 2017 года. Следствие установило, что фирма бизнесмена в течение двух лет путем подкупа должностных лиц системы ЖКХ обеспечивала проведение «заказных» тендеров на поставку своей продукции. При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость товаров, что в итоге вело к завышению коммунальных тарифов для населения.

Всего по делу проходит 11 человек – это должностные лица государственных и частных предприятий энергетики и строительства.

Сумма ущерба составила более 3 миллионов 300 тысяч рублей. В Минске проходит суд по делу Кныровича

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