Интернет-перепись в Беларуси продлится две недели
Новости Беларуси. В стране стартует перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня в Беларуси заработают стационарные участки. Начинается этап интернет-переписи, которая продлится две недели.
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А начиная с 21 числа к выполнению своей миссии приступят переписчики, которые посетят граждан на дому. Завершится масштабное событие 30 октября.
Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
Интернет-перепись – это самый простой способ участвовать в переписи. Параллельно будут работать стационарные переписные участки. Их в Минске – 102, куда может прийти любой гражданин нашей страны вне зависимости от того, где проживает или прописан. Переписаться сам, свою семью или родственников.
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Перепись населения начинается уже 4 октября. Правда, в ваши дома переписчики пока не постучатся. В течение двух недель рассказать о себе статистам можно будет самостоятельно через интернет – причем из любой точки мира. Либо посетив стационарные участки. Они будут работать по всей стране. И только начиная с 21 по 30 октября переписчики пойдут по квартирам.
Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
В законе о переписи написано о том, что каждый гражданин обязан принять участие. Но мы понимаем, что основная наша задача – донести до каждого, что его участие в переписи очень важно для любого государственного органа, который потом воспользуется статистическими данными. Данные по переписи будут обезличены, и персональные данные по каждому физическому лицу никому не будут передаваться.
Перепись в нашей стране проводится раз в 10 лет и нынешняя станет третьей в истории суверенной Беларуси.