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В Беларуси началась Неделя родного языка

18.02.2019 - 10:12

Новости Беларуси. Неделя родного языка. Под ее знаком уже сегодня в Минске пройдёт ряд встреч, которые организует Институт языковедения имени Якуба Коласа Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками круглых столов и дискуссий станут студенты, а также общественность. В различных форматах они обсудят тему белорусско-русского государственного двуязычия в нашей стране.

21 февраля – будет отмечаться Международный день родного языка, учрежденный двадцать лет назад ЮНЕСКО для сохранения языкового и культурного многообразия в мире.

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