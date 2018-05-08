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В Беларуси осталось всего 1412 ветеранов Великой Отечественной войны

08.05.2018 - 11:17

Новости Беларуси. 8 мая во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая в парке Победы выступит «Хор Турецкого»

Отмечать 73 годовщину Великой Победы по всей стране будут в сотнях населенных пунктах. Традиционно центром празднования становится столица.

Главные герои всех торжеств в эти дни – ветераны. 7 мая озвучено точное количество тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сейчас остается среди нас: 1412. Их средний возраст 95 лет.

Не смотря на это, ветераны в праздничном строю – к месту торжеств при необходимости их сопровождают волонтеры. Самые бодрые духом свидетели Великой Победы и сегодня кружатся в праздничном вальсе.

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В Беларуси осталось всего 1412 ветеранов Великой Отечественной войны

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